زينة مكّي تُثير قلق الجمهور... ما سرّ الكدمات على رجليها؟! (صورة)

نشرت الممثلة زينة مكّي، صورة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، أثارت فيها قلق جمهورها. فأظهرت الصورة كدمات على رجليها.

وأوضحت قائلة: "بالتصوير: زينة منيحة صرلك شي؟ أنا: لا.. لا أنا منيحة. بس خلص المشهد".