فنون ومشاهير

زينة مكّي تُثير قلق الجمهور... ما سرّ الكدمات على رجليها؟! (صورة)

Lebanon 24
13-04-2022 | 08:20
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نشرت الممثلة زينة مكّي، صورة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، أثارت فيها قلق جمهورها. فأظهرت الصورة كدمات على رجليها.
 
وأوضحت قائلة: "بالتصوير: زينة منيحة صرلك شي؟ أنا: لا.. لا أنا منيحة. بس خلص المشهد".
 
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