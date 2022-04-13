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فنون ومشاهير
زينة مكّي تُثير قلق الجمهور... ما سرّ الكدمات على رجليها؟! (صورة)
Lebanon 24
13-04-2022
|
08:20
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نشرت الممثلة زينة مكّي، صورة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، أثارت فيها قلق جمهورها. فأظهرت الصورة كدمات على رجليها.
وأوضحت قائلة: "بالتصوير: زينة منيحة صرلك شي؟ أنا: لا.. لا أنا منيحة. بس خلص المشهد".
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