فنان لبناني مشهور ينشر فيديو ويقول: "علنا صرت مهرب خبز... مش فرقاني معي فوتوني على الحبس"!

نشر الفنان أمير يزبك فيديو له عبر حسابه على فيسبوك من داخل سيارته وعرض في خلاله وجود ستة أكياس من الخبز وقال: "علناً.. ومش فارقة معي.. مهرب ست ربطات خبز من منطقة لمنطقة.. وبرسم وزارة الاقتصاد.. يفوتوني على الحبس.. هك هك عندي محكمة بيئة للصيد.. يلا يكونو محكمتين.. هيدا إخبار برسم القضاء."