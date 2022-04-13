فنون ومشاهير

فنان لبناني مشهور ينشر فيديو ويقول: "علنا صرت مهرب خبز... مش فرقاني معي فوتوني على الحبس"!

Lebanon 24
13-04-2022 | 13:30
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نشر الفنان أمير يزبك فيديو له عبر حسابه على فيسبوك من داخل سيارته وعرض في خلاله وجود ستة أكياس من الخبز وقال: "علناً.. ومش فارقة معي.. مهرب ست ربطات خبز من منطقة لمنطقة.. وبرسم وزارة الاقتصاد.. يفوتوني على الحبس.. هك هك عندي محكمة بيئة للصيد.. يلا يكونو محكمتين.. هيدا إخبار برسم القضاء." 
 

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