فنون ومشاهير

اليسا تُطلق تصريحات نارية: ميريام فارس بـ 100 وجه.. وهذا ما قالته عن وائل وهيفا ونانسي! (فيديو)

Lebanon 24
14-04-2022 | 02:00
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شاركت الفنانة اليسا في برنامج "مراحل" على قناة SBC ، وأطلقت تصريحات نارية حول عدد من زملائها الفنانين، حيث قالت ان الفنانة ميريام فارس بـ 100 وجه، مشيرة إلى انها لا تعرفها وليست على خلاف معها ولا تتابعها.

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وقالت اليسا عن الفنانة هيفا وهبي انها أقرب لها من الفنانة نانسي عجرم، لافتة إلى ان الفنانة اللبنانية الأولى في مصر اليسا ويمكن نانسي عجرم رقم واحد".

 

وتابعت: الفنان وائل كفوري كان صديقي لانه "مودي"، والفنانة كارول سماحة "بتضل بتنكش" على تويتر، كما قالت.

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وأعلنت اليسا انها أجرت عمليات تجميل لكي يعود وجهها كما كان في بداياتها.

 

إلى ذلك لفتت اليسا الأنظار بإطلالتها حيث ارتدت فستانا أبيض اللون قصيراً يتميز بوشاح على الكتف، وقد أثنى المتابعون على إطلالتها الأنيقة.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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