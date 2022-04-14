فنون ومشاهير

فيديو يُحدث ضجة: "بسبوس عاشق بسّة" على طريقة ماغي بو غصن ومحمد الأحمد!

Lebanon 24
14-04-2022 | 04:00
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نشرت الممثلة ماغي بو غصن مقطع فيديو على حسابها على "تويتر" لإحدى حلقات مسلسل "للموت 2" حيث ظهرت "سحر" التي تؤدّي دورها وتقوم بخطف "هادي" أي الممثل محمد الأحمد و"جنى" أي الممثلة جويل داغر، مستعينة بأغنية "بسبوس عاشق بسّة" خلال تهديدها لهادي بأنّها سوف تقتل جنى.

 

واستخدمت "سحر" كلمة ويناديها "ببوسة"، مما جعل "هادي" يصحّح لها قائلاً: "يدلّعها".

بسبوس عاشق بسة.. #للموت٢ #للموت #رمضان #ماغي_بو_غصن #سحر pic.twitter.com/rw3pOoDSqL

 
 

ونال الفيديو استحسان المشاهدين نظراً لطرافته.

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