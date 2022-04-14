تصغره بـ53 عاماً... تعرفوا إلى حبيبة آل باتشينو الشابة الخليجية! (صورة)

تصدّرت الكويتية نور الفلاح (28 عاماً) المواقع العالمية بعد صدور تقارير إعلامية تحدّثت عن مواعدتها النجم الأميركي آل باتشينو الذي يكبُرها بأكثر من 50 عاماً.وبدأ الحديث عن علاقتهما بعد خروجهما معاً من مطعم إيطالي في كاليفورنيا حيث تناولا العشاء مع الممثل جيسون موموا والمخرج والرسام جوليان شنابل، واستقلالهما السيارة ذاتها.وذكرت التقارير الإعلامية أن الفلاح منتجة تلفزيونية من أب كويتي وأم أميركية، وأنها تخصّصت في السينما والمسرح، في جامعة كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأميركية، وخاضت أكثر من علاقة سابقة مع رجال أثرياء ويكبرونها سنّاً بفارق كبير، على غرار الممثل والمخرج كلينت إيستوود (91 عاماً) ومغني الروك ميك جاغر (78 عاماً)، والبليونير الأميركي نيكولاس بيرغروين (60 عاماً).وأشار موقع Page Six إلى أن الفلاح وباتشينو بدآ بالمواعدة منذ جائحة كورونا.وكانت الفلاح قد تحدثت عن علاقتها السابقة بـجاغر، قائلةً إنها لم تندم عليها ولديها العديد من الذكريات الرائعة عن الأوقات التي أمضياها معاً. وأضافت: "لم تكن الأعمار مهمة بالنسبة إليّ، القلب لا يعرف ما يراه، بل يعرف فقط ما يشعر به، هي أول علاقة جدّية لي وكنت سعيدة للغاية".