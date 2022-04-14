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فنون ومشاهير
إصابة الفنان الشهير أثناء تصوير مسلسله... وهذا ما كشفته زوجته
Lebanon 24
14-04-2022
|
14:00
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كشفت يسرا وجيه زوجة الفنان إيهاب فهمي عبر حسابها الخاص على "فيسبوك" إصابة زوجها في قدمه أثناء تصوير مشهد أكشن في مسلسل "ملف سري" والذى يعرض في سباق دراما رمضان الحالي.
ونشرت زوجة إيهاب فهمي صورة لقدم زوجها ملفوفة بالشاش وبها آثار الدماء مستنداً على عكاز وعلقت عليها قائلة: "الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل، يا رب مشوفش فيك أي حاجة وحشه حبيبي، ويخليك ليا، قلنا بلاش أكشن، بس الحمد لله حدث أثناء التصوير ملف سري شكراً رجالة فنون مصر".
المصدر: لها
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