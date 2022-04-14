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فنون ومشاهير
بعد حصولها على الاقامة الذهبيّة في الامارات... ممثلة تتعرّض لهجوم من متابع وتردّ: "انت مجرّد نكرة"
Lebanon 24
14-04-2022
|
09:16
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هاجمت الممثلة السورية ميرنا شلفون بحدّة متابعاً على شبكات التواصل الاجتماعي، سخر من مسقط رأسها بقوله بعد حصولها على الإقامة الذهبية في الإمارات العربية المتحدة: "بنت وادي العيون صارت إماراتية". إذ قالت: "إلي الشرف إني كون من ضيعة وادي العيون من أجمل ضيع سورية وأحلى وأحسن ناس، كمان إلي الشرف صير إماراتية... مين بصرلوا وبقول لا... وصلوا للمريخ بنجاحهم وعملوا أجمل بلد".
وأضافت: "المشكلة انو أمثالك من المريضين وهاد واضح من طريقتك، عم تحاول تتهاضم وأنت مجرد نكرة ما بيعرف يحترم الناس، ولو ما كان شهر رمضان كنت عرفت كيف جاوبك تماماً. شوية وسخ على الصفحة صار بدها حملة تنظيف... بستغرب من كمية المرض النفسي لعند بعض البشر".
المصدر: لها
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