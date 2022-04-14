بعد أن وصفتها بأنها بـ"100 وجه".. هكذا ردت ميريام فارس على إليسا

طلبت الفنانة ميريام فارس من خلال تغريدة لها عبر حسابها على "تويتر" بعدم الرد على الفنانة إليسا بعدما وصفتها الأخيرة بأنها بـ"100 وجه".



نحنا بشهر رمضان شهر المحبة والتسامح وبنفس الوقت عم نعيش أسبوع آلام المسيح!

مش حرزانة." وكتبت فارس في تغريدتها: "بليز ما حدا يرد.نحنا بشهر رمضان شهر المحبة والتسامح وبنفس الوقت عم نعيش أسبوع آلام المسيح!مش حرزانة."

وجاء تعليق فارس رداً على تغريدة لإحدى متابعاتها والتي جاء فيها: "نعم أستعرضية وصوت حقيقي وجميلة فنانة متكاملة بكل شي بس غيرتك منها خلتك تجني ولما قالت عن ميريام أنتي ١٠٠ وجه ال ١٠٠ هذي الله يسلمك عدد عمليات التجميل اللي سويتيها مشكله لما الختيارة تغار من وحده كبر بناتها انتي وين وميريام وين".