اليسا توجه رسالة قاسية لنجوى كرم!

أوضحت الفنانة اليسا ان بكائها خلال احياء حفل في الولايات المتحدة كان من شدة فرحها بعودتها للقاء جمهورها حول العالم، بعد انقطاع بسبب الاجراءات التي فرضها انتشار فيروس كورونا.

وفي مقابلة مع الاعلامي السعودي علي العلياني، قالت اليسا: "هيدي دموع الفرح"، لافتة الى ان الحفلات التي احيتها في الولايات المتحدة كانت من اجمل الحفلات، حيث تفاعل معها الجمهور بشكل لافت، وقالت: "انا وقت كون عم غني اغنية معينة، بعيش اللحظة وبتفاعل، وممكن قد ما حب الاغنية ابكي".

من جهة اخرى، كشفت اليسا ان الفنانة نجوى كرم حاولت الترويج للفيديو الذي ظهرت فيه اليسا وهي تقول لاحد معجبيها بعدم الصعود الى المسرح، قائلة: "هيدا اللي شفتو يمكن يكون مزبوط ويمكن لا".

واكدت بالمقابل أنها غير نادمة على تصرفها مع المعجب الذي قدم لها وردة على المسرح، معتبرة أنها لو سمحت له بالتقاط صورة معها، فستكون مجبرة بالتقاط الصور مع الجميع.