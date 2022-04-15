نجمة المسلسل التركي "مرارة الحب" تتابع "للموت 2".. وهذا ما قالته (صورة)

أبدت الممثلة التركية سيلين جنش المعروفة بـ "روان" في مسلسل "مرارة الحب" اعجابها بمسلسل "للموت 2"، مؤكدة أن المسلسل من أكثر الأعمال اثارة للإعجاب.

ونشرت سيلين عبر خاصيّة "الستوري" عبر حسابها على انستغرام، فيديو للمشاهد الاولى من مسلسل "للموت٢" يظهر الممثل السوري محمد الاحمد وهو يفاجئ الممثل دانييلا رحمة في أحد الفنادق الفاخرة في باريس ويُجبرها على العودة معه الى بيروت.

وعلّقت النجمة التركية على الفيديو قائلة: "واحد من أكثر الأعمال إثارة للإعجاب التي رأيتها منذ فترة طويلة.. تهنئة. تهنئة".

كما قامت بـ Mention لكل من نجمّي العمل محمد الاحمد ودانييلا رحمة مع هاشتاغ #للموت أو #tilldeath.