ما حقيقة تعرض الفنانة الشهيرة الى حادث سير مميت؟

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار حول تعرّض الفنانة صفاء أبو السعود لحادث أدى إلى وفاتها.



وفي أول ردّ لها على هذه الشائعات، قالت أبو السعود في تصريحات صحفية إنها بخير ولا صحة لما تردّد حول وفاتها خلال الساعات الماضية. وأضافت أنها تحضّر حالياً لعمل مهم سيكون مفاجأة للجمهور، مشيرةً إلى أنها تكثّف جهودها كي يبصر العمل النور قريباً.

ولفتت أبو السعود الى أنها سعيدة بالتفاعل الكبير الذي أحدثه مسلسل "الاختيار3" في الشارع المصري كنقلة نوعية في الدراما المصرية والعربية، قائلةً: "هو وثيقة وطنية تعيش العمر كله للشباب ولكل الأجيال ويتميز بشفافية كبيرة في نقل أحداث تلك الفترة".







