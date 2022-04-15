جمال العدل: "هذا الفيلم كان لعمرو دياب وأخذه السقا"

خلال لقائه في برنامج "العرافة" الذي تقدّمه الإعلامية بسمة وهبة، فجّر المنتج جمال العدل مفاجأة من العيار الثقيل، حيث كشف أن فيلم "شورت وفانلة وكاب" كان في البداية لعمرو دياب وأن الفنان أحمد السقا لم يكن ضمن الحسابات، قائلاً: "فيلم "شورت وفانلة وكاب" لم يكن لأحمد السقا بل كان للفنان عمرو دياب منذ البداية، ولكن عمرو خاف واعتذر عن الفيلم وفي نفس الوقت كان أحمد السقا مؤهلاً للبطولة المطلقة بعد مشاركته في "صعيدي في الجامعة الأميركية"".وأكد جمال العدل علاقته الطيبة بالفنانة نور اللبنانية، لافتاً الى معاناتها من مشكلة بسيطة وهي التحدّث بلهجتها اللبنانية على عكس الكثير من الفنانات مثل درة وهند صبري. اللواتي يتحدثن باللهجة المصرية بطلاقة، مما يضطره للبحث عن عمل مناسب لنور.وفي جانب آخر، حقّق جمال العدل نجاحاً باهراً في العديد من الأعمال الفنية التي قدّمها طوال مسيرته الفنية، وكان آخرها مسلسل "فاتن أمل حربي"، الذي يُعرض في الماراثون الرمضاني الحالي، وهو من بطولة الفنانين: نيللي كريم وشريف سلامة وخالد سرحان والطفلة ريتال وهالة صدقي.