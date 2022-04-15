فنون ومشاهير

جمال العدل: "هذا الفيلم كان لعمرو دياب وأخذه السقا"

Lebanon 24
15-04-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-942512-637856221020245809.jpg
Doc-P-942512-637856221020245809.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
خلال لقائه في برنامج "العرافة" الذي تقدّمه الإعلامية بسمة وهبة، فجّر المنتج جمال العدل مفاجأة من العيار الثقيل، حيث كشف أن فيلم "شورت وفانلة وكاب" كان في البداية لعمرو دياب وأن الفنان أحمد السقا لم يكن ضمن الحسابات، قائلاً: "فيلم "شورت وفانلة وكاب" لم يكن لأحمد السقا بل كان للفنان عمرو دياب منذ البداية، ولكن عمرو خاف واعتذر عن الفيلم وفي نفس الوقت كان أحمد السقا مؤهلاً للبطولة المطلقة بعد مشاركته في "صعيدي في الجامعة الأميركية"".

وأكد جمال العدل علاقته الطيبة بالفنانة نور اللبنانية، لافتاً الى معاناتها من مشكلة بسيطة وهي التحدّث بلهجتها اللبنانية على عكس الكثير من الفنانات مثل درة وهند صبري. اللواتي يتحدثن باللهجة المصرية بطلاقة، مما يضطره للبحث عن عمل مناسب لنور.

وفي جانب آخر، حقّق جمال العدل نجاحاً باهراً في العديد من الأعمال الفنية التي قدّمها طوال مسيرته الفنية، وكان آخرها مسلسل "فاتن أمل حربي"، الذي يُعرض في الماراثون الرمضاني الحالي، وهو من بطولة الفنانين: نيللي كريم وشريف سلامة وخالد سرحان والطفلة ريتال وهالة صدقي.
المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:00 | 2022-04-15
12:59 | 2022-04-15
11:00 | 2022-04-15
10:04 | 2022-04-15
09:45 | 2022-04-15
08:46 | 2022-04-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website