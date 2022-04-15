أنغام ترد على أكرم حسني.. والأخير: حددي المكان والزمان

ردت الفنانة أنغام على الممثل المصري أكرم حسني، حول إمكانية غنائها عملاً من كلماته أو ألحانه، بالتعليق بأن هذا الأمر يسعدها.وفي التفاصيل، ظهر أكرم بمقابلة إذاعية مع إنجي علي، وأجاب على سؤال حول الفنانة التي يحبها بحرف الألف بالقول: "أنغام"، لتوجه له مقدمة البرنامج سؤالاً آخر عن إمكانية أن يكتب أو يلحن لها عملاً غنائياً، ليجيب بأن له الشرف أن يكتب لها، متمنياً أن يسعده الحظ بهذا الأمر.وشارك حسني هذا المقطع، عبر خاصية "ستوري" في حسابه على "إنستغرام"، مشيراً به إلى أنغام؛ لتقوم الأخيرة بمشاركته أيضاً، والتعليق عليه: "قلبي أنا ستو أنا.. أكرم بك حسني، يسعدني أغني حاجة من كتاباتك".ولم يفوت أكرم حسني الفرصة ليعود بمشاركة المقطع مرة ثانية، مطالباً أنغام بتحديد الزمان والمكان أمام جميع المتابعين؛ ليذهب ويسمعها شيئاً مما كتبه؛ عله ينال إعجابها وتغنيه.وتشارك أنغام بدراما رمضان، من خلال أدائها تتر مسلسل "فاتن أمل حربي"، بأغنية "أنا مش ضعيفة"، والمسلسل من بطولة نيللي كريم.