فنون ومشاهير

شقيقة جيسيكا عازار غاضبة... لمن قالت "بتمنى تموتي؟" (صورة)

Lebanon 24
15-04-2022 | 08:46
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بعدما انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لامرأة، قامت بقتل كلب وسط الطريق، في كامد اللوز، عبر إطلاق النار عليه. علّقت مذيعة الطقس السابقة في قناة الـ"أم تي في" جينيفير عازار، وقالت إنّ ما جرى غير مقبول. وأضافت "بتمنى تموتي". 
 
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جينيفير عازار

كامد اللوز

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