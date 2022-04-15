ليليان نمري تتحدّث عن الإعتزال... هذا ما كشفته! (فيديو)

ليليان نمري: فكّرت باعتزال التمثيل في المسلسلات.. فما السبب؟
يمكنكم مشاهدة حلقة "#قبل_وبعد" مع الممثلة ليليان نمري مجاناً عبر الرابط التالي:https://t.co/uj1j2hZZ9g#LBCI #LBCILebanon #LBCIVideos@dominicabuhanna pic.twitter.com/x0ozEtuKgD
— LBCI TV (@LBCILebanon) April 15, 2022
ليليان نمري: فكّرت باعتزال التمثيل في المسلسلات.. فما السبب؟
يمكنكم مشاهدة حلقة "#قبل_وبعد" مع الممثلة ليليان نمري مجاناً عبر الرابط التالي:https://t.co/uj1j2hZZ9g#LBCI #LBCILebanon #LBCIVideos@dominicabuhanna pic.twitter.com/x0ozEtuKgD