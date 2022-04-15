فنون ومشاهير

ليليان نمري تتحدّث عن الإعتزال... هذا ما كشفته! (فيديو)

Lebanon 24
15-04-2022 | 10:04
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كشفت الممثلة ليليان نمري، أنّها قبل 3 سنوات، فكّرت باعتزال العمل التلفزيوني، والاكتفاء بالتمثيل المسرحي او السينمائي او المشاركة في الاعلانات".

وأضافت خلال مقابلة ضمن برنامج "قبل وبعد" على الـ"ال بي سي": "أحياناً، كنت أشعر أنني لم آخذ حقّي بشيء ولا يدركون قيمة التعب الّذي أبذله. ثم عدلت عن قراري وقلت: لمن سأترك الساحة؟".

وأشارت إلى أنّ "الكثير من الممثلين يعودون الى منازلهم وفي قلبهم خيبة أمل، وبدوري أحزن على بعض الممثلين اكبر منّي بالسنّ. المطلوب هو القليل من الاحترام وأن تضرب النقابة بيد من حديد".
 


 
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