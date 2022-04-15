من على الحدود اللبنانية الفلسطينية... صور رومانسية لملكة جمال لبنان السابقة مع حبيبها الوسيم

نشرت ملكة جمال لبنان السابقة ساندرا رزق عبر خاصية الستوري عبر حسابها على "انستغرام" صوراً رومنسية لها من على الحدود اللبنانية الفلسطينية، وتحديداً من بلدة الخيام، برفقة حبيبها الوسيم.