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فنون ومشاهير
من على الحدود اللبنانية الفلسطينية... صور رومانسية لملكة جمال لبنان السابقة مع حبيبها الوسيم
Lebanon 24
15-04-2022
|
12:59
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نشرت ملكة جمال لبنان السابقة ساندرا رزق عبر خاصية الستوري عبر حسابها على "انستغرام" صوراً رومنسية لها من على الحدود اللبنانية الفلسطينية، وتحديداً من بلدة الخيام، برفقة حبيبها الوسيم.
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