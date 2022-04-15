فنون ومشاهير

من على الحدود اللبنانية الفلسطينية... صور رومانسية لملكة جمال لبنان السابقة مع حبيبها الوسيم

Lebanon 24
15-04-2022 | 12:59
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نشرت ملكة جمال لبنان السابقة ساندرا رزق عبر خاصية الستوري عبر حسابها على "انستغرام" صوراً رومنسية لها من على الحدود اللبنانية الفلسطينية، وتحديداً من بلدة الخيام، برفقة حبيبها الوسيم.
 
 
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ساندرا رزق

الخيا

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