فقدت والدتها المكسيكية في عمر صغير.. ما لا تعرفونه عن كارين رزق الله

اكتسبت الممثلة كارين رزق الله في السنوات الأخيرة شهرة كبيرة في لبنان والعالم العربي من خلال أعمال عديدة مثلت فيها او شاركت في كتابتها.

إليكم أبرز المعلومات عنها:

تنحدر كارين من مدينة صيدا، وتاريخ ميلادها هو 21 تشرين الأول عام 1978.

تحمل الجنسية المكسيكية أيضا تبعاً لأمها نادية كريستينا مرتينيس حبيقة التي توفيت عندما كانت كارين في سن الثالثة عشرة.

والدها عمل كمهندس مدني، كما كان يعزف على العود، ويذكر أنه كان معارضا لفكرة دخوله ابنته مجال التمثيل.

درست التمثيل والمسرح في الجامعة اللبنانية، مع أن والدها كان ضد الفكرة.

خلال مرحلة الدراسة بالجامعة اللبنانية التقت بالممثل فادي شربل، ونشأت بينهما علاقة حب، استمرت لـ 5 سنوات.

توجت قصة الحب بالزواج، والذي أثمر عن ابنتين هما ناديا المولودة في عام 2001، ونايا المولودة في عام 2005. عام 2017 انتشرت أخبار عن طلاقهما، إلا أن الثنائي نفى الشائعات، لكن كارين صرحت مؤخرا في حديث تلفزيوني انها انفصلت عن فادي.

شاركت زوجها في العديد من الأعمال أبرزها "مرتي وانا"، بدأت عام 2001 بكتابة الأعمال الكوميدية ثم توجهت للدراما التلفزيونية أولها كان مسلسل "حلوة وكذابة".

عام 2012 شاركت في برنامج "ديو المشاهير" الموسم الثالث وحلت في المركز الرابع.

شاركت عام 2015 في مسلسل "قلبي دق" مع الممثل يورغو شلهوب وحقق لها الشهرة عربيا .

عام 2016 قدمت مسلسلا بعنوان "مش أنا" بمشاركة الممثل بديع أبو شقرا، في رمضان 2017 خاضت السباق الرمضاني للمرة الثالثة على التوالي في مسلسل "لآخر نفس" بمشاركة بديع أبو شقرا .

في رمضان 2018 قدمت مسلسل "ومشيت" بمشاركة أيضا زميلها بديع أبو شقرا وإخراج شارل شلالا .

واستكملت كارين مشوارها المهني عام 2019 على قناة "إم تي في" في مسلسل جديد يحمل عنوان "إنتي مين" بطولة نخبة من الممثلين منهم عمار شلق ، أنجو ريحان ، نيقولا دانيال ...و إخراج إيلي ف. حبيب، وذلك بعد مشاركتها للمرة الأولى في عمل كتابة كلوديا مارشليان "ام البنات" عام 2018 وهو درامي إجتماعي عُرض في فترة عيد الميلاد بطولة جيري غزال، وأعادت هذه التجربة في مسلسل جديد "عَ إسمك" في فترة عيد الميلاد 2020 مع نفس طاقم العمل.

وقد عُرفت كارين خلال أعمالها بإيصالها قضية وطن، مجتمع ، إنسان ... فأطلت في مسلسل "بردانة أنا" إلى جانب بديع أبو شقرا و وسام حنا حيث طرحت الكاتبة كلوديا مارشليان قضية عنف المرأة.