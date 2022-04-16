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عارضة أزياء أميركية تستنكر الهجوم على الأقصى: جنود الاحتلال "مختلين عقلياً"

Lebanon 24
16-04-2022 | 05:00
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أدانت عارضة الأزياء الأميركية من أصول فلسطينية بيلا حديد، جنود الاحتلال الإسرائيلي بحق المصلين في المسجد الأقصى بالقدس، من خلال نشرها العديد من الصور والفيديوهات عبر خاصية "الستوري" بحسابها الشخصي على "إنستغرام".

وقالت حديد تعليقاً على ما يحدث في القدس: "مايفعله الجنود الإسرائيليون في المسجد الأقصى، بمنتصف الصلاة، وفي شهر رمضان المبارك، لا يفعله إلا المُختلون عقلياً".
 
وأضافت: "لن أسمح لأي شخص بأن يبرّر أفعال الجيش الإسرائيلي!".

وتابعت: "هؤلاء الناس الذين تقومون بضربهم بالرصاص المطاطي؟ هؤلاء من تخافون منهم؟ إنه استعراض قوة مثير للاشمئزاز، كيف تجرؤون على ذلك خلال شهر رمضان الكريم؟".
 
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