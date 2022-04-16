عارضة أزياء أميركية تستنكر الهجوم على الأقصى: جنود الاحتلال "مختلين عقلياً"

أدانت عارضة الأزياء الأميركية من أصول فلسطينية بيلا حديد، جنود الاحتلال الإسرائيلي بحق المصلين في المسجد الأقصى بالقدس، من خلال نشرها العديد من الصور والفيديوهات عبر خاصية "الستوري" بحسابها الشخصي على "إنستغرام".وقالت حديد تعليقاً على ما يحدث في القدس: "مايفعله الجنود الإسرائيليون في المسجد الأقصى، بمنتصف الصلاة، وفي شهر رمضان المبارك، لا يفعله إلا المُختلون عقلياً".