فنان شهير يهدد بالإنتحار!

دخل مطرب المهرجانات حمو بيكا في نوبة من البكاء خلال استضافته في أحد البرامج التلفزيونية.



وقال وهو يبكي، بعد سؤاله عن رد فعله إذا ما تم منعه من الغناء خارج مصر، قائلًا: “هموت نفسى لو اتمنعت عن الغناء بره مصر أنا موجوع وتعبان، هى الناس شايفة أننا حشرات، أنا بحس أن البعض بيعاملنى كأنى حشرة”.





ووجّه رسالة لنقيب المهن الموسيقيين الفنان هاني شاكر، قائلًا: “أنا يا أستاذ هاني بشر، بني آدم، لكن حضرتك بتتنمر عليا، كفاية تجرحوا فينا.. أنت مش عجبك فني في ناس تانية عجبها فني، أنا في السعودية حضر لي 30 ألف متفرج، هل دول مش بيسمعوا.. أنا موجوع تعبان، كفاية بقا تنمر”.

واضاف” عملت عمرتين ودعيت عليهم.. أنا عايش ميت، وأنت عندك قصور وفيلا.. أنت عيشت وكلت وشربت إحنا بنحاول نعيش شوية.. حرام علينا أننا نعيش أنت بتقول لو بإيدي كنت منعت، هو أنت ربنا! ربنا مش بيقول كده، أنت هتتحاسب عليا.. الدنيا دي مش دايمة للبشر، وأنا مش مسامح لحد يوم الدين.. ولا في حياتي عمري ما هسامحهم”.