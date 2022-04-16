بعد غياب ممثلة لبنانية فقدت الكثير من وزنها.. شاهدوا كيف أصبحت (صور)

تعرف الجمهور إلى الممثلة لورين قديح من خلال مسلسل "من أحلى بيوت راس بيروت"، كما شاركت في فيلم "آخر فالنتاين في بيروت" من اخراج المخرج سليم الترك، وفي فيلم "حبة لولو" للمخرجة ليال راجحة.

كما قدمت لورين عدة برامج إذاعية، وشاركت في أحد مواسم برنامج "ديو المشاهير"، الا انها ابتعدت عن التمثيل في السنوات القليلة الماضية وذلك لأسباب عائلية خاصة حيث فقدت شقيقها ووالدها.

ولورين تقوم أحيانا بنشر صور عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

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A post shared by Lorraine Kodeih لورين قديح (@lorrainekodeih)





وقد لاحظ المتابعون تغييراً في شكلها حيث فقدت الكثير من وزنها، كما تمضي معظم وقتها في باريس كما يظهر في الصور التي تنشرها.