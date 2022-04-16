بعد موت "أمير".. مفاجآت في الحلقات المقبلة من مسلسل "للموت 2"! (فيديو)

النجاح الذي يحققه مسلسل "للموت 2" كتابة نادين جابر وإخراج فيليب أسمر أثار أزمة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب بعض العبارات التي يراها البعض جارحة أو تخدش للحياء، لكن أشارت "نواعم" إلى أن المسلسل أُخضع لرقابة الأمن العام في لبنان ووافق على السيناريو والمواقف والمشاهد التي التُقطت ولم يبدِ أي ردة فعل على كل ما يرد على الشاشة الصغيرة، ما يصفه البعض بالعبارات المعيبة.

وكان "للموت 2" قد تصدّر منذ بدايات رمضان ترند المواقع وحقق أعلى نسبة مشاهدة على الرغم من بطء الأحداث التي شاهدناها في الحلقات الأولى.

وتؤكد المعلومات أن ما بقي من حلقات سيحمل مفاجآت، خصوصاً بعد موت بديع أبو شقرا "أمير" وهو صديق وحبيب "سحر" الذي شكل حضوره إضافة، لكنه مصاب بالسرطان ولا يريد أو يرفض الخضوع للعلاج، في وقت تحاول سحر أو ماغي بو غصن مساعدته للتخلص أو العلاج.

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A post shared by Maguy Bou Ghosn - ماغي بو غصن (@maguyboughosn)





إلى ذلك، تكشف المعلومات عن دور يشكل مفاجأة للممثلة دوجا حجازي سيظهر في الحلقات القليلة المقبلة وكيفية وصولها إلى الحي الشعبي، وإمكانية دخولها في مغامرة عاطفية مع محمود (وسام صباغ) في وقت لاحق.