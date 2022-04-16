ملكة جمال لبنان السابقة رهف عبدالله تنشر فيديو لها وتنشر هذه الرسالة

نشرت ملكة جمال لبنان الأسبق رهف عبدالله فيديو لها على "إنستغرام" وهي تقود سيارتها.



وكانت رهف تستمع إلى أغنية "شتقنالك يا بيروت" وعلقت على الفيديو قائلة: "صرتي انت الحلم يا بيروت..".