فنون ومشاهير

ملكة جمال لبنان السابقة رهف عبدالله تنشر فيديو لها وتنشر هذه الرسالة

Lebanon 24
16-04-2022 | 05:38
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نشرت ملكة جمال لبنان الأسبق رهف عبدالله فيديو لها على "إنستغرام" وهي تقود سيارتها.
 
وكانت رهف تستمع إلى أغنية "شتقنالك يا بيروت" وعلقت على الفيديو قائلة: "صرتي انت الحلم يا بيروت..".
 
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رهف عبدالله

لبنان

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