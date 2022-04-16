فنون ومشاهير

بعد حذف صوره مع رامز جلال.. ماذا قال مدير أعمال فان دام؟

Lebanon 24
16-04-2022 | 14:00
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أثار الفنان العالمي فان دام الكثير من الجدل بعد حذف كل صوره مع الفنان رامز جلال الخاصة ببرنامج "رامز موفي ستار" وذلك من حسابه الخاص على "فيسبوك"، مما دعا عدداً كبيراً من الجمهور إلى القول بأن هناك أزمة بين النجمين حدثت في كواليس التصوير أو أن البرنامج لم يحقق النجاح المتوقع بالنسبة لفان دام والعديد من التحليلات في محاولة منهم لتفسير الموقف.

ونشر وليد التلباني مدير أعمال النجم العالمي فان دام، منشوراً على صفحته الشخصية "فيسبوك" ليعلق على حذف الفنان العالمى كل منشوراته عن برنامج "رامز موفي ستار"، الذي يشارك في تقديمه بصحبة الفنان رامز جلال.

وكتب التلباني قائلا: "بالنسبة لموضوع حذف ڤان دام كل ما يخص رامز موفى ستار من على فيسبوك للأسف مش هقدر أدلي بتصريحات حاليًا".

وفاجأ النجم العالمي فان دام جمهوره، بحذف جميع الصور التي تجمعه برامز جلال في البرنامج من حسابه الرسمي بـ"فيسبوك" ولم يعلن سبب الحذف حتى الآن.
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