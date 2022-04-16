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فنون ومشاهير
كيف ودعت ماغي بو غصن بديع أبو شقرا؟
Lebanon 24
16-04-2022
|
23:00
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تفاعل عدد كبير من المتابعين مع "سحر" التي ودعت حبيبها "أمير" (الممثل بديع أبو شقرا)، وعبر كثيرون عن احترافهما تقديم المشهد.
وكتبت الممثلة ماغي بو غصن عبر حسابها: "بلحظة بيتغير كل شي".
وتابعت: "هلق كنا مع بعض وعم نضحك ونحلم ببكرا…بلحظة تغير كل شي وفليت امير.. تركتني لوحدي بهالدني … وكانت وصيتك الي اوعا..اوعا تركعي قدام حدا… رح اشتقلك يا زغير".
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