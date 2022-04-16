كيف ودعت ماغي بو غصن بديع أبو شقرا؟

تفاعل عدد كبير من المتابعين مع "سحر" التي ودعت حبيبها "أمير" (الممثل بديع أبو شقرا)، وعبر كثيرون عن احترافهما تقديم المشهد.



وكتبت الممثلة ماغي بو غصن عبر حسابها: "بلحظة بيتغير كل شي".



وتابعت: "هلق كنا مع بعض وعم نضحك ونحلم ببكرا…بلحظة تغير كل شي وفليت امير.. تركتني لوحدي بهالدني … وكانت وصيتك الي اوعا..اوعا تركعي قدام حدا… رح اشتقلك يا زغير".