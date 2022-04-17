بعد افتراقهما... فادي شربل زوج كارين رزق الله يغنّي ويرقص الدبكة! (صورة)

نشر الممثل فادي شربل، فيديو عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابه على "انستغرام"، ظهر فيه وهو يغنّي ويرقص الدبكة، خلال مشاركته في برنامج رمضاني إذاعيّ.

والجدير بالذكر، أنّ زوجته الممثلة والكاتبة كارين رزق الله، أعلنت منذ فترة قصيرة أنهما مفترقان.