فنون ومشاهير

بعد افتراقهما... فادي شربل زوج كارين رزق الله يغنّي ويرقص الدبكة! (صورة)

Lebanon 24
17-04-2022 | 02:00
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نشر الممثل فادي شربل، فيديو عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابه على "انستغرام"، ظهر فيه وهو يغنّي ويرقص الدبكة، خلال مشاركته في برنامج رمضاني إذاعيّ.
 
والجدير بالذكر، أنّ زوجته الممثلة والكاتبة كارين رزق الله، أعلنت منذ فترة قصيرة أنهما مفترقان.
 
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فادي شربل

كارين رزق الله

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