حمو بيكا يتحدث عن مرضه الخطير ويبكي! (فيديو)

تحدث مؤدي أغاني المهرجانات المصري، حمو بيكا، عن مرضه الخطير الذي يعاني منه.وقال بيكا خلال حلوله ضيفا على برنامج "حبر سري" الذي تقدمه الإعلامية المصرية أسماء إبراهيم: "تحصل لي مشاكل كبيرة في معدتي، وآخذ إبرة كلفتها بـ120 ألفا".وبكى خلال الحديث عن منعه من الغناء في مصر من قبل نقابة الموسيقيين المصريين برئاسة الفنان المصري هاني شاكر.