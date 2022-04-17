فنون ومشاهير

حمو بيكا يتحدث عن مرضه الخطير ويبكي! (فيديو)

Lebanon 24
17-04-2022 | 11:00
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تحدث مؤدي أغاني المهرجانات المصري، حمو بيكا، عن مرضه الخطير الذي يعاني منه.

وقال بيكا خلال حلوله ضيفا على برنامج "حبر سري" الذي تقدمه الإعلامية المصرية أسماء إبراهيم: "تحصل لي مشاكل كبيرة في معدتي، وآخذ إبرة كلفتها بـ120 ألفا".

وبكى خلال الحديث عن منعه من الغناء في مصر من قبل نقابة الموسيقيين المصريين برئاسة الفنان المصري هاني شاكر.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:04 | 2022-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2022-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:10 | 2022-04-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:34 | 2022-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:00 | 2022-04-17
14:00 | 2022-04-17
10:15 | 2022-04-17
08:30 | 2022-04-17
08:00 | 2022-04-17
06:15 | 2022-04-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website