فنون ومشاهير

هل تهاجر كارلا حداد إلى كندا؟.. وهذا ما كشفته عن أموالها في المصارف!

Lebanon 24
17-04-2022 | 02:30
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كشفت مقدّمة البرامج كارلا حدّاد، ردّاً على سؤال عن إمكانيّة هجرتها إلى كندا، أنّ "لبنان أصبح بلدا يصعب العيش فيه، والذي بقي لديه المال هو شخص "مذلول" وغير سعيد، ويصعب عليه تأمين البنزين والمازوت والطبابة والدواء، ويشاهد مناظر النفايات على الطرقات".

وقالت أثناء حلولها ضيفة مع هشام حدّاد على "أخبار الان": "بطل لبنان خرج العيشة". وأعلنت أنّها إذا تلقّت عرضاً للعمل خارج البلاد، ستُفكّر بمغادرة لبنان".
 
وكشفت أنّ جميع الاموال التي وضعتها في المصارف خسرتها.
 
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