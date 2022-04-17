ليليان نمري: "الاجرام إلو عدّة وجوه... شوفوا وين وصلنا" (صورة)

علّقت الممثلة ليليان نمري، على الفيديو الذي تمّ تداوله منذ يومين، وظهرت فيه إمرأة تقتل كلباً بوحشيّة في وسط الطريق.

وقالت نمري: "العنف ما بيتبرر بالعنف، الاجرام إلو عدّة وجوه، ما تسخفوه، شوفوا لوين وصلنا، الله يحمي كل ولاد العالم".



