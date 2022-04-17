فنون ومشاهير

ليليان نمري: "الاجرام إلو عدّة وجوه... شوفوا وين وصلنا" (صورة)

Lebanon 24
17-04-2022 | 03:21
A-
A+
Doc-P-943077-637857878833896499.jpg
Doc-P-943077-637857878833896499.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علّقت الممثلة ليليان نمري، على الفيديو الذي تمّ تداوله منذ يومين، وظهرت فيه إمرأة تقتل كلباً بوحشيّة في وسط الطريق.
وقالت نمري: "العنف ما بيتبرر بالعنف، الاجرام إلو عدّة وجوه، ما تسخفوه، شوفوا لوين وصلنا، الله يحمي كل ولاد العالم".
 

 
 
مواضيع ذات صلة
ليليان نمري تتحدّث عن الإعتزال... هذا ما كشفته! (فيديو)
lebanon 24
17/04/2022 13:01:38 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف نربّي أطفالًا يحسنون التعامُل مع مَن يكبرونهم سنّا؟ (فيديو)
lebanon 24
17/04/2022 13:01:38 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا يخشى الطفل أن يخطئ؟ فيديو يكشف الأسباب
lebanon 24
17/04/2022 13:01:38 Lebanon 24 Lebanon 24
ياسمين عبد العزيز بفيديوهات عفوية وهي تتحضر للتصوير
lebanon 24
17/04/2022 13:01:38 Lebanon 24 Lebanon 24

ليليان نمري

فيديو

الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:00 | 2022-04-17
02:30 | 2022-04-17
02:00 | 2022-04-17
00:48 | 2022-04-17
23:00 | 2022-04-16
14:00 | 2022-04-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website