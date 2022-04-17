فنون ومشاهير

أطفال خطفوا الأنظار في دراما رمضان 2022

Lebanon 24
17-04-2022 | 16:00
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الموهبة الحقيقية لا تعرف سناً، وهذا ما أثبته أطفال دراما رمضان 2022، التي شهدت تألق عدد لا بأس به من الأطفال المتألقين بأداء أدوار مميزة ولافتة للأنظار.
خلال هذا التقرير، سوف نرصد لكم أبرز الأطفال الذين خطفوا الأنظار بأدائهم المُقنع، وخفة ظلهم، وطريقة تفاعلهم مع أبطال الأعمال.
1. جوني - "الكبير أوي"
لقي الطفل عبد الرحمن طه في مسلسل "الكبير أوي" تفاعلاً كبيراً من الجمهور الذين أشادوا بموهبته اللافتة للأنظار، وإتقانه اللهجة المصرية الصعيدية، بجانب خفة دمه، ومواقفه الكوميدية مع الفنان أحمد مكي.


 


2. منذر مهران - "جزيرة غمام"
استطاع الطفل منذر مهران جذب انتباه الجميع، بدوره في المسلسل المصري "جزيرة غمام"، الذي يدور في إطار درامي مختلف، ورغم ذلك أتقن الطفل الدور ببراعة، خاصة في المشاهد التي جمعته مع فتحي عبدالوهاب وأحمد أمين.


3. محمد عزازي - "المشوار"
برع الطفل محمد عزازي في دور "رحيم"، بمسلسل المشوار للنجم محمد رمضان، حيث قدم شخصية ابنه، الذي يعشق كرة القدم، ويتسم بالذكاء وإتقان التمثيل أمام الجميع، وسادت حالة من الكيمياء بينه وبين محمد رمضان ودينا الشربيني، ليشكل الثلاثي تجمعاً يبدو طبيعياً للغاية، كأنهم عائلة حقيقية.


 
4. ريتال وفيروز - "فاتن أمل حربي"
أبهرت الطفلتان: ريتال محمد، وفيروز عبدالله، الجميع بدوريهما في مسلسل "فاتن أمل حربي" للنجمة نيللي كريم، حيث قدمتا دور ابنتيها اللتين يبدو عليهما الإرهاق والحزن، نظراً لطبيعة شخصيتيهما في المسلسل، ما جعل المتابعين يصدقون حقيقة الأوضاع التي تعيشها الأسرة التعيسة.
 


 
5. يوسف صلاح - "الكبير أوي 6"
شخصية طفل آخر من مسلسل "الكبير أوي 6"، نجحت في خطف أنظار الجميع منذ أول ظهور له في الحلقة الـ10، هو الطفل يوسف صلاح، الذي قدم دور "حلقوم" نجل "حزلقوم"، والذي ظهر كنسخة طبق الأصل من أبيه، ونجح الطفل في إتقان أداء حزلقوم الشهير، والذي يعد صعباً على طفل في عمره، إلا أنه استطاع إبهار جميع المتابعين بسلاسة تمثيله، وإتقانه للشخصية.
 
المصدر: زهرة
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