فنون ومشاهير

فنانة شهيرة تتذكر شقيقها الفنان الراحل برسالة مؤثرة.. قضى بحادث مروع برفقة زوجته اللبنانية

Lebanon 24
17-04-2022 | 06:15
A-
A+
Doc-P-943129-637857965259363876.jpg
Doc-P-943129-637857965259363876.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت الفنانة شريهان على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" مقطع فيديو يحمل صورة شقيقها الموسيقار الراحل عمر خورشيد، وعلقت عليه برسالة مؤثرة تذكرته بها حيث قالت: "وحشتني، حيًا تُرزق في قلبي ودعائي وصلاتي يا أخي وأبي وصديقي وحبيبي وكل عمري الماضي والحاضر والقادم، في الفردوس الأعلى إن شاء الله".

وتلقت شريهان العديد من التعليقات من جمهورها وزملائها يترحمون فيها على الفنان الراحل ويدعون له بالرحمة والمغفرة.

وقضى خورشيد في حادث سير مأساوي قيل انه لم يكن قضاء وقدراً، بل حادثاً مدبراً في العام 1981، حيث كان بصحبة زوجته وهي سيدة لبنانية اسمها دينا. 
المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
11:00 | 2022-04-17
10:15 | 2022-04-17
08:30 | 2022-04-17
08:00 | 2022-04-17
05:00 | 2022-04-17
03:21 | 2022-04-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website