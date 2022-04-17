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فنون ومشاهير
فنانة شهيرة تتذكر شقيقها الفنان الراحل برسالة مؤثرة.. قضى بحادث مروع برفقة زوجته اللبنانية
Lebanon 24
17-04-2022
|
06:15
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نشرت الفنانة شريهان على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" مقطع فيديو يحمل صورة شقيقها الموسيقار الراحل عمر خورشيد، وعلقت عليه برسالة مؤثرة تذكرته بها حيث قالت: "وحشتني، حيًا تُرزق في قلبي ودعائي وصلاتي يا أخي وأبي وصديقي وحبيبي وكل عمري الماضي والحاضر والقادم، في الفردوس الأعلى إن شاء الله".
وتلقت شريهان العديد من التعليقات من جمهورها وزملائها يترحمون فيها على الفنان الراحل ويدعون له بالرحمة والمغفرة.
وقضى خورشيد في حادث سير مأساوي قيل انه لم يكن قضاء وقدراً، بل حادثاً مدبراً في العام 1981، حيث كان بصحبة زوجته وهي سيدة لبنانية اسمها دينا.
المصدر: لها
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