فنون ومشاهير

رولا شامية تُفجر مفاجأة وتكشف للمرة الأولى عن علاقة غرامية مع عادل كرم.. شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
18-04-2022 | 00:18
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شاركت الممثلة رولا شامية في برنامج "المزح نصو جد" مع مقدم البرامج والممثل هشام حداد على تلفزيون "الآن"، كاشفة الكثير من الاسرار عن حياتها الشخصية.

 

وللمرة الأولى تحدثت رولا عن علاقة الحب التي جمعتها بالممثل عادل كرم، حيث سألها حداد عما اذا كانت على علاقة بالأخير، خصوصا انه عندما يكتب اسمها على محرك البحث في "غوغل"، يتفاجأ بعناوين بعض المقالات التي تتحدث عن علاقة غرامية جمعتهما، لترد رولا وتكشف ان علاقة حب جمعتهما في وقت سابق.

 

وقالت: "من زمان كنا نحكي مع بعض".

 

علما ان رولا وعادل بدأ سويًا في برنامج "أسأل شي" واستمرا سويًا حتى برنامج "لا يمل" مرورًا بمسرحيات الـ Stand Up Comedy.

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