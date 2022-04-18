فنون ومشاهير

حريق قرب فيلا عادل إمام.. ماذا عن حالته؟

Lebanon 24
18-04-2022 | 02:06
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اندلع حريق هائل في مصنع للتبغ والدخان بدائرة مركز شرطة كرداسة المصرية، بجوار فيلا الممثل المصري عادل إمام، أسفر عن التهام النيران للمبنى بأكمله.

 

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر الحريق الضخم، حيث انتاب عدد كبير من محبي النجم عادل إمام حالة من القلق والتوتر، ليتساءل البعض عن مصير عادل إمام وعائلته، ومدى تأثير الحادث عليهم، وهل نال المنزل جزء من هذا الحريق المندلع على بعد مسافة قريبة منهم.

 

من جهته، وجه المنتج عصام إمام، شقيق الفنان عادل إمام الشكر لمحبي شقيقه ومعجبيه، ممن انزعجوا بسبب خبر حريق المصنع المجاور لمنزله، حيث أكدّ أن الزعيم بخير، مشيرا إلى أن الحريق لم يصل إلى الفيلا التي يقطن فيها.

 

وأوضح عصام إمام في تصريحات صحفية، أنه لا يعلم تفاصيل الحادث ولا يقف عليها ولكنه أكد أن عادل إمام بخير.

 

المصدر: الجديد
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