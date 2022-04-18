ماغي بو غصن ووسام صباغ يُثيران بلبلة في مطار بيروت.. ماذا حصل معهما؟

نشر الممثل وسام صباغ، فيديو على حسابه عبر انستغرام، ظهر فيه برفقة الممثلة ماغي بو غصن، خلال وجودهما في مطار رفيق الحريري الدولي.

وفي التفاصيل، وخلال جلوس وسام وماغي في وسط المطار، فاجأهما احد الاشخاص، حيث سألهما عما يقومان به، لترد ماغي ممازحة: "عندي ايميل مهم عم ببعته"، في حين كانت تمضي وقتها بلعب احدى الالعاب على هاتفها.

من جهته، قال وسام: "عم نصور مسلسل.. بنص الطريق.. واقطع اذا بدك".

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وقد ارفق الفيديو بالتعليق التالي: "ماغي دايماً مشغولة اذا مش تصوير عم تبعت إيميلات".

وقد لاقى الفيديو تفاعلا كبيرا بين المتابعين الذين اشادوا بعفويتهما، كما عبروا عن اعجابهم بمسلسلهما "للموت2" الذي يعرض في السباق الرمضاني الحالي 2022.