ميريام فارس تحتفل بأحد الشعانين.. وابنها الصغير يأسر القلوب بوسامته وشعره الأجعد (صور وفيديو)

نشرت الفنانة ميريام فارس صورا عبر تطبيق "إنستغرام" وذلك خلال احتفالها بأحد الشعانين ومن بينها صورة عفوية لابنها الثاني دايف، الذي لفت الأنظار بشعره الأجعد.

وحرصت ميريام على إظهار ملامح طفلها بوضوح بعد بلوغه عاماً ونصف العام، على عكس شقيقه جايدن الذي تصرّ دائماً على إخفاء ملامحه في كل الصور والمناسبات، وهذا ما أثار حيرة محبيها، فطالبوها بنشر صوره إسوة بشقيقه الأصغر.

ولفت دايف الأنظار بأناقته ووسامته، حيث نسّقت ميريام ثيابه مع إطلالتها التي تميّزت باللونين الأبيض والأصفر، وكذلك أسر القلوب بشعره الأجعد الكستنائي الطويل، وهو ما تغزل به الجمهور، معتبرين أنه ورث هذه السمة الجمالية من والدته.

وعلّقت ميريام على الصور بمعايدة متابعيها قائلةً: "شعنينة مباركة"... وهو ما تفاعل معه الجمهور بقوة وتغزلوا بأناقتها ووسامة طفلها الصغير، وانقسمت التعليقات بين من اعتبر دايف نسخة من والدته، ومن أكد أن ملامحه شبيهة بالرجال باستثناء شعره "الكيرلي" المميّز.