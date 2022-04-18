23
o
بيروت
26
o
طرابلس
24
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
25
o
النبطية
27
o
زحلة
27
o
بعلبك
24
o
بشري
24
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
تعرّفوا إلى "كلوي ومالك" توأم الاعلامية اللبنانية الشهيرة في أول ظهور لهما (صور)
Lebanon 24
18-04-2022
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
شاركت النجمة سيرين عبد النور متابعيها على تطبيق "إنستغرام" بالاحتفال العائلي البسيط والمميّز وسط الطبيعة بمناسبة عيد الفصح المجيد.
ونشرت سيرين عبر خاصية "الستوريز" مقاطع فيديو وثّقت من خلالها أجواء تحضير غداء عائلي بحضور أفراد من عائلتها وأصدقائها، ومن بينهم الإعلامية جومانا بوعيد التي سمحت للمرة الأولى بنشر صور واضحة لتوأمها.
وفي مقطع عفوي جمع بين سيرين وجومانا، سمحت لها بتصوير ابنتها كلوي، التي ظهرت بملابس كاجوال، ولاحظ الجميع الشبه الكبير بينها وبين والدتها لناحية الملامح ولون الشعر.
ونشرت بو عيد عبر خاصية الستوريز مجموعة صور عفوية لتوأمها كلوي ومالك، واللذين فاجآ الجميع بملامحهما البعيدة عن بعض، فالطفلة نسخة من والدتها والطفل يشبه الى حدّ كبير والده.
وكانت جومانا بوعيد قد رُزقت بتوأميها عام 2020 بعد سبع سنوات من زواجها برجل الأعمال سايد فينيانوس سركيس.
المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة
هشام حداد يحتفل بأحد الشعانين.. ناتالي زوجته حديث الجمهور (صور)
Lebanon 24
هشام حداد يحتفل بأحد الشعانين.. ناتالي زوجته حديث الجمهور (صور)
10:15 | 2022-04-17
17/04/2022 10:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أجهزة بعشرات آلاف الدولارات تظهر على طرقات لبنان.. ما هي؟
Lebanon 24
أجهزة بعشرات آلاف الدولارات تظهر على طرقات لبنان.. ما هي؟
12:04 | 2022-04-17
17/04/2022 12:04:12
Lebanon 24
Lebanon 24
رولا شامية تُفجر مفاجأة وتكشف للمرة الأولى عن علاقة غرامية مع عادل كرم.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
رولا شامية تُفجر مفاجأة وتكشف للمرة الأولى عن علاقة غرامية مع عادل كرم.. شاهدوا الفيديو
00:18 | 2022-04-18
18/04/2022 12:18:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تحرّك أمني كبير لـ"مخابرات الجيش" في البقاع.. ما القصّة؟
Lebanon 24
تحرّك أمني كبير لـ"مخابرات الجيش" في البقاع.. ما القصّة؟
13:50 | 2022-04-17
17/04/2022 01:50:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة انفجار الضاحية أمس؟
Lebanon 24
ما حقيقة انفجار الضاحية أمس؟
02:39 | 2022-04-18
18/04/2022 02:39:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
09:31 | 2022-04-18
الموت يُؤلم أحلام... من خسرت؟
04:30 | 2022-04-18
ميريام فارس تحتفل بأحد الشعانين.. وابنها الصغير يأسر القلوب بوسامته وشعره الأجعد (صور وفيديو)
04:00 | 2022-04-18
سيرين عبد النور تحضر الكبة والتبولة.. ووالدتها تخطف الأنظار منها تعرفوا إليها (صور)
02:52 | 2022-04-18
ماغي بو غصن ووسام صباغ يُثيران بلبلة في مطار بيروت.. ماذا حصل معهما؟
02:06 | 2022-04-18
حريق قرب فيلا عادل إمام.. ماذا عن حالته؟
00:18 | 2022-04-18
رولا شامية تُفجر مفاجأة وتكشف للمرة الأولى عن علاقة غرامية مع عادل كرم.. شاهدوا الفيديو
فيديو
رولا شامية تُفجر مفاجأة وتكشف للمرة الأولى عن علاقة غرامية مع عادل كرم.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
رولا شامية تُفجر مفاجأة وتكشف للمرة الأولى عن علاقة غرامية مع عادل كرم.. شاهدوا الفيديو
00:18 | 2022-04-18
18/04/2022 17:08:32
Lebanon 24
Lebanon 24
حمو بيكا يتحدث عن مرضه الخطير ويبكي! (فيديو)
Lebanon 24
حمو بيكا يتحدث عن مرضه الخطير ويبكي! (فيديو)
11:00 | 2022-04-17
18/04/2022 17:08:32
Lebanon 24
Lebanon 24
وائل كفوري يُرنم "اليوم عُلِّق على خشبة".. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
وائل كفوري يُرنم "اليوم عُلِّق على خشبة".. شاهدوا الفيديو
00:59 | 2022-04-16
18/04/2022 17:08:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact