تعرّفوا إلى "كلوي ومالك" توأم الاعلامية اللبنانية الشهيرة في أول ظهور لهما (صور)

شاركت النجمة سيرين عبد النور متابعيها على تطبيق "إنستغرام" بالاحتفال العائلي البسيط والمميّز وسط الطبيعة بمناسبة عيد الفصح المجيد.ونشرت سيرين عبر خاصية "الستوريز" مقاطع فيديو وثّقت من خلالها أجواء تحضير غداء عائلي بحضور أفراد من عائلتها وأصدقائها، ومن بينهم الإعلامية جومانا بوعيد التي سمحت للمرة الأولى بنشر صور واضحة لتوأمها.وفي مقطع عفوي جمع بين سيرين وجومانا، سمحت لها بتصوير ابنتها كلوي، التي ظهرت بملابس كاجوال، ولاحظ الجميع الشبه الكبير بينها وبين والدتها لناحية الملامح ولون الشعر.ونشرت بو عيد عبر خاصية الستوريز مجموعة صور عفوية لتوأمها كلوي ومالك، واللذين فاجآ الجميع بملامحهما البعيدة عن بعض، فالطفلة نسخة من والدتها والطفل يشبه الى حدّ كبير والده.