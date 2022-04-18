فنون ومشاهير

فيلم مصري بقصة مثيرة للجدل يشارك في مهرجان هوليوود للفيلم العربي

Lebanon 24
18-04-2022 | 14:00
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يشارك فيلم "مكتوب" للمخرج محمد ربيع في فعاليات المسابقة الرسمية لمهرجان هوليوود للفيلم العربي، المقرر إقامته في ولاية لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأميركية بداية من الإثنين 25 نيسان.

وينافس "مكتوب" في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة في النسخة الأولى للمهرجان السينمائي العربي المقام في أميركا، وتحمل دورته اسم المخرج الكبير دووود عبد السيد، وتشارك خلاله عشرات الأفلام من مصر ومختلف أنحاء العالم العربي، ويستمر حتى 30 من الشهر الجاري، وتعرض أفلامه في سينما يونيفرسال في سيتي ووك بلوس أنجلوس.

وتدور أحداث "مكتوب" حول حكاية حب مثيرة للجدل تجمع بين أخ وأخته يتلاقيان منفصلين في إحدى الكافيهات خلال الغربة ويعبران عن حبهما بالكتابة على حائط الكافيه دون أن يدركا أنهما يكتبان لبعضهما البعض ودون أن يصادفا تواجدهما بنفس المكان الذي يتوافدان عليه يوميا، ليكتشفا بالصدفة في النهاية أن حبهما هو دواء لداء الوحدة والغربة.

ويجمع الفيلم في بطولته بين الفنانة داليا شوقي والفنان محمود ماجد الذي تولى مهمة تأليفه، بينما أخرجه محمد ربيع، ويشارك في مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان هوليوود التي تتولى رئاسة لجنة تحكيمها الفنانة سلوى محمد علي.





ومن جانبه كشف المخرج محمد ربيع أن إعداد الفيلم استغرق قرابة ثلاثة أشهر في حين تم تصويره بالكامل في يومين فقط، ويعد بداية التعاون الفني الناجح الذي يجمعه مع الثنائي محمود ماجد وداليا شوقي، حيث أخرج لهما موخرا فيلم "حاسب تحلم" المقرر عرضه قريبا على إحدى المنصات الرقيمة.
المصدر: لها
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