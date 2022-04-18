فنون ومشاهير

كيف سيكون مصير مسلسل كسر عضم؟

Lebanon 24
18-04-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-943426-637858822513408106.jpg
Doc-P-943426-637858822513408106.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أثار الفيديو المصور للكاتب السوري فؤاد حميرة جدلاً واسعاً بعدما اتهم المخرجة رشا شربتجي والمنتج إياد النجار بسرقة قصة مسلسل قدمه لشركة كلاكيب السورية عام 2010 وكان بعنوان "حياة مالحة"، وكشف الكاتب حميرة المقيم في القاهرة أن الشركة اشترت النص لتحويله إلى مسلسل، وفعلاً بدأت عمليات التصوير بعد أشهر بإشراف المخرجة رشا شربتجي، لكنها توقفت من دون سبب واضح، حتى أعادت الشركة طبخ العمل وعدلت في النص وأنتجته هذا الموسم الرمضاني تحت عنوان "كسر عضم".

أعلنت شركة كلاكيت أنها تحضر للرد على حميرة يوم الأربعاء في ندوة صحفية تعقدها الشركة في دبي لتوضيح ملابسات ما حصل، والاتهامات بشأن سرقة النص من الكاتب الأصلي ومنحه للكاتب علي معين صالح الذي كتب "كسر عضم"، حيث تواجه المخرجة رشا شربتجي انتقادات لاذعة بسبب ما قامت به خصوصاً أنها تعلم تفاصيل وحيثيات القصة منذ عشر سنوات وكانت تعمل على المشروع مع الشركة نفسها والكاتب حميرة، لكنها اليوم تحاول أن تقف في صف الحياد، والهروب والقول إنها لم تكن تعلم وما حصل هو مجرد توارد أو تشابه أفكار بين كاتبين.

وبحسب المعلومات فان الكاتب حميرة سيرفع دعوى قضائية مستعجلة لإيقاف ما بقي من أيام عرض المسلسل، رغم أن ذلك سيتطلب وقتاً فإنه مؤمن بضروة أخذ حقوقه عبر القانون الدولي ومقاضاة شركة كلاكيت على فعلها.
المصدر: نواعم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
14:40 | 2022-04-18
14:00 | 2022-04-18
11:00 | 2022-04-18
10:30 | 2022-04-18
10:15 | 2022-04-18
09:31 | 2022-04-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website