فنون ومشاهير

الموت يُؤلم أحلام... من خسرت؟

Lebanon 24
18-04-2022 | 09:31
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توفيّ هزيم بن أحمد بن هزيم الشامسي، إبن عمّ الفنانة الإماراتيّة أحلام الشامسي.


وقد نعته عبر حسابها على "تويتر"، وقالت: "انا لله وانا اليه راجعون. البقاء لله، انتقل الى رحمته تعالى ولد عمي هزيم بن أحمد بن هزيم الشامسي".
 
 
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