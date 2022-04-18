هي أيضاً إعلاميّة... تعرفوا إلى زوجة يزبك وهبه! (صورة)

نشر الاعلامي في قناة الـ"ال بي سي" يزبك وهبه، صوراً برفقة زوجته، الاعلاميّة بولين وهبه، وإبنته لين، من أحد مطاعم الشوف.

وعلّق يزبك على الصور قائلا: "مع الزوجة، ومع الابنة".