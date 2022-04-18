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فنون ومشاهير
هي أيضاً إعلاميّة... تعرفوا إلى زوجة يزبك وهبه! (صورة)
Lebanon 24
18-04-2022
|
10:30
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نشر الاعلامي في قناة الـ"ال بي سي" يزبك وهبه، صوراً برفقة زوجته، الاعلاميّة بولين وهبه، وإبنته لين، من أحد مطاعم الشوف.
وعلّق يزبك على الصور قائلا: "مع الزوجة، ومع الابنة".
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