فنون ومشاهير

الممثل اللبناني الشهير مع زوجته الاوكرانية الحامل... شاهدوا الصورة!

Lebanon 24
18-04-2022 | 14:40
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نشر الممثل اللبناني نيكولا معوض عبر خاصية الستوري عبر حسابه على "انستغرام" صورة له برفقة زوجته الأوكرانية الحامل مادلين. وظهر الثنائي بإطلالة صيفية.
 
والجدير بالذكر أنّ مادلين تستعد لوضع مولودها الاوّل قريباً.
 
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نيكولا معوض

مادلين

انستغرام

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