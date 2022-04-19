فنون ومشاهير

مشتركة "ستار أكاديمي" الشهيرة تعلن اعتزالها الغناء... السبب مفاجئ!

Lebanon 24
19-04-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-943654-637859490382127171.png
Doc-P-943654-637859490382127171.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت المطربة زيزي عادل، التي اشتهرت بعد مشاركتها في الموسم الثاني من برنامج "ستار أكاديمي"، اعتزالها الغناء.

ونشرت زيزي عادل عبر حسابها في إنستجرام فيديو شرحت فيه أسباب قرار الاعتزال قائلة : "أنا النهاردة طالعة أقول خبر مهم أخدته في حياتى وهو قرار اعتزالي، اللي أحذته من فترة كبيرة جدا، لكن كنت حابة أتكلم مع نفسي ومع الناس القريبة مني، وشجعوني ودعموني، وقراري بيبعدني عن أكبر مغريات الحياة وهي الشهرة والأضواء".
 
وأضافت : "أنا ببعد عن الفن عشان بقرب من ربنا، والفترة اللي فاتت قربت من ربنا جدا، ولقيت إن القرآن بيقولي لازم أكون ست ملتزمة، وبحاول على قد ما بقدر أكون ملتزمة وهتستغربوا إني طالعة بشعري ومش محجبة، ويمكن ده لأن ربنا لم ينعم عليا بالحجاب، وبدعى ربنا يتممها عليا".
 
 
وتابعت : "جالي عرض مجاليش وأنا بمارس مهنة الغناء، والحمد لله ربنا أكرمني وقدرت أرفض من دعم الناس حواليا.. أنا مش عاوزة أدخل في حتة إن الفن حلال أو حرام، عشان مبقاش طالعة داعية".
 
وأكملت : "كل اللي عاوزاه أكون مستعدة لمقابلة ربنا، وأقابله وأنا راضية عن نفسي وحياتي وأفعالي".

فنون ومشاهير

فيديو

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
06:40 | 2022-04-19
06:39 | 2022-04-19
04:30 | 2022-04-19
03:53 | 2022-04-19
03:28 | 2022-04-19
02:09 | 2022-04-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website