مشتركة "ستار أكاديمي" الشهيرة تعلن اعتزالها الغناء... السبب مفاجئ!

أعلنت المطربة زيزي عادل، التي اشتهرت بعد مشاركتها في الموسم الثاني من برنامج "ستار أكاديمي"، اعتزالها الغناء.



ونشرت زيزي عادل عبر حسابها في إنستجرام فيديو شرحت فيه أسباب قرار الاعتزال قائلة : "أنا النهاردة طالعة أقول خبر مهم أخدته في حياتى وهو قرار اعتزالي، اللي أحذته من فترة كبيرة جدا، لكن كنت حابة أتكلم مع نفسي ومع الناس القريبة مني، وشجعوني ودعموني، وقراري بيبعدني عن أكبر مغريات الحياة وهي الشهرة والأضواء".

وأضافت : "أنا ببعد عن الفن عشان بقرب من ربنا، والفترة اللي فاتت قربت من ربنا جدا، ولقيت إن القرآن بيقولي لازم أكون ست ملتزمة، وبحاول على قد ما بقدر أكون ملتزمة وهتستغربوا إني طالعة بشعري ومش محجبة، ويمكن ده لأن ربنا لم ينعم عليا بالحجاب، وبدعى ربنا يتممها عليا".

وتابعت : "جالي عرض مجاليش وأنا بمارس مهنة الغناء، والحمد لله ربنا أكرمني وقدرت أرفض من دعم الناس حواليا.. أنا مش عاوزة أدخل في حتة إن الفن حلال أو حرام، عشان مبقاش طالعة داعية".

وأكملت : "كل اللي عاوزاه أكون مستعدة لمقابلة ربنا، وأقابله وأنا راضية عن نفسي وحياتي وأفعالي".