فنون ومشاهير

أم بشير والشيخ عبد العليم يثيران الجدل... كيف علّقا على قصة "زواجهما" في باب الحارة؟

Lebanon 24
19-04-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-943657-637859495859372567.jpg
Doc-P-943657-637859495859372567.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علقت الممثلة السورية سحر فوزي، والممثل عادل علي، على ما أثاره مشهد طلب الشيخ عبد العليم يد "أم بشير" للزواج في الجزء الـ12 من باب الحارة، من جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وصلت إلى حد السخرية.  

كان الثنائي قد ظهرا في مشهد، حيث طلب "الشيخ عبد العليم" الزواج من "أم بشير" على سنة الله ورسوله، لتدخل "أم بشير" في حالة من الارتباك والخجل. 

حيث قالت الفنانة سحر فوزي إن المشهد كان ضمن مسلسل، متسائلة: "هل إن كان شيخاً، لا يحق له بأن يتزوج من أرملة؟".

كما أبدت فوزي استغرابها من الضجة التي حدثت في منصات التواصل، ومن ردود أفعال المتابعين، مشيرة إلى أن الأمر أخذ أكثر من حجمه.

من جانبه، علق الفنان عادل على الطريقة التي تم التعاطي بها مع الموضوع، ولفت إلى أن الخطوة كانت عادية جداً، فالشيخ نيته سليمة.

وبين أن الشيخ يريد أن يتزوج أم بشير، وليس من أجل التسلية، ويحق للشخص المتقدم للزواج أن يرى عروسه قبل الزواج.  
 
 
المصدر: عربي بوست
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:00 | 2022-04-19
14:01 | 2022-04-19
11:00 | 2022-04-19
10:43 | 2022-04-19
08:37 | 2022-04-19
08:30 | 2022-04-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website