أم بشير والشيخ عبد العليم يثيران الجدل... كيف علّقا على قصة "زواجهما" في باب الحارة؟

علقت الممثلة السورية سحر فوزي، والممثل عادل علي، على ما أثاره مشهد طلب الشيخ عبد العليم يد "أم بشير" للزواج في الجزء الـ12 من باب الحارة، من جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وصلت إلى حد السخرية.كان الثنائي قد ظهرا في مشهد، حيث طلب "الشيخ عبد العليم" الزواج من "أم بشير" على سنة الله ورسوله، لتدخل "أم بشير" في حالة من الارتباك والخجل.حيث قالت الفنانة سحر فوزي إن المشهد كان ضمن مسلسل، متسائلة: "هل إن كان شيخاً، لا يحق له بأن يتزوج من أرملة؟".كما أبدت فوزي استغرابها من الضجة التي حدثت في منصات التواصل، ومن ردود أفعال المتابعين، مشيرة إلى أن الأمر أخذ أكثر من حجمه.من جانبه، علق الفنان عادل على الطريقة التي تم التعاطي بها مع الموضوع، ولفت إلى أن الخطوة كانت عادية جداً، فالشيخ نيته سليمة.وبين أن الشيخ يريد أن يتزوج أم بشير، وليس من أجل التسلية، ويحق للشخص المتقدم للزواج أن يرى عروسه قبل الزواج.