مايك فغالي يرفع دعوى ضد مسلسل رمضاني بتهمة "القدح والذم".. ما القصة؟ (فيديو)

انتشرت أنباء عبر مواقع فنية عن عزم مايك فغالي رفع دعوى قضائية ضد مسلسل "كسر عضم" وضد الشركة المنتجة بتهمة "القدح والذم".

ويظهر فغالي في أحد المشاهد على شاشة التلفاز، ليتلقى انتقادات كثيرة مع قناة "لنا" التي بثت اللقاء معه.

وفي التفاصيل يدور المشهد في الحلقة 15 من المسلسل حول مايك فغالي بين الشابين علاء وسومر.

يقول سومر بتغير القناة ليبدي علاء استيائه بعد أن كان يستمع إلى توقعات فغالي حول سوريا، ويسأله عما يزعجه في الأمر.

ليجيب سومر : "زاعجني لأنو عندك إعلام شي بيرفع الراس ، جايبين منجم حقو نص فرنك يتنبأ بمستقبل بلد".

ويكمل بالقول: "علماً أنو دينـياً هاد الكلام مســتفز كذب المنجمون ولو صدقوا".

ويضيف: "وعلمياً مستــفز أكتر لانن عم يتعاملو مع هي الترهات والأكاذيب على أنها واقع مع شعب كان يصدر العلوم والخرجين لكل العالم".

ولفت إلى أن الأجدر لهذا الإعلام أن يقدم النصائح الواقعية للشعب، ووضعه في صورة ما يجري من حوله.

(المصدر: تريند)