ظهرت بجينز ممزق مع حبال: ريما فقيه تُثير الجدل مُجددا بإطلالة غريبة.. والجمهور: "شو هيدا؟" (صور)

نشرت ملكة جمال أميركا السابقة اللبنانية الأصل ريما فقيه صورة جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام أثارت فيها الجدل بإطلالتها.

وظهرت ريما بـ "كروب توب" من قماشة الجينز وبنطال ممزق جينز وبأحبال، ما عرضها للكثير من الانتقادات من قبل الجمهور، فقد علق أحدهم بالقول: "شو هيدا ستايلك مو حلو"، وغيرها من التعليقات المنتقدة، في حين اعتبر بعض المتابعين ان إطلالتها مثيرة وجميلة.

وكانت ريما أثارت الجدل مؤخرا أيضا من خلال ظهورها بـ "كروب توب" مفتوحة عند منطقة الصدر مع بنطال أبيض، معتمدة ضفائر الشعر الافريقية.