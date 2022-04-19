فنون ومشاهير

ابنة سوزان نجم الدين حديث الجمهور بجمالها.. تعرفوا إليها (صور وفيديو)

Lebanon 24
19-04-2022 | 11:00
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حرصت الفنانة السورية سوزان نجم الدين على الاحتفال بعيد ميلاد ابنتها سارة التي تقيم في أميركا، ووجّهت لها عبر الهاتف رسالة معايدة من القلب.

 

كما شاركت نجم الدين متابعيها على تطبيق "إنستغرام" مقطع فيديو وثّقت فيه أجواء الاحتفال بيوم ميلاد ابنتها باتصال مباشر، حيث أحضرت لها قالب حلوى زيّنته برسالة نابعة من القلب، وأضاءت الشموع، وسط دهشة وسعادة ابنتها... وأرفقت ذلك برسالة كتبت فيها: "مثل هاليوم ولدت أنا من جديد وضحكتلي الدنيا وفرّحت قلبي باستقبال سارتي... عشت معا طفولتي وكبرت بقلبي متل الحلم... كبرت البنوتة وكبرت معنا أحلاما وبلّشت تتحقق والحمد لله".

 

 

وتابعت : "إن شاء الله بشوفك أعظم دكتورة بالدنيا يا ماما... لإنه هذا شغفك وهذا طموحك اللي نابع من حبّك للناس... ومن حبّك للعطاء... كل عام وأنتِ قصة نجاح دائمة بإذن الله، كل عام وأنتِ فخري وأملي ونبض حياتي يا سارة الحب والفرح".

 

A post shared by Suzan Najm Aldeen (@suzannajmaldeen)


 
 

وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع الصور والفيديو الذي نشرته سوزان نجم الدين، وأشادوا بجمال ابنتها الشابة والشبه الكبير بينهما في الملامح، متمنين لها السعادة والنجاح.

المصدر: لها
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