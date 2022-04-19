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فنون ومشاهير
حسن الرداد: الرقابة طلبت حذف هذه المشاهد من "بابلو"
Lebanon 24
19-04-2022
|
16:00
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عادةً.. تقع بعض المشاهد في الأعمال الدرامية فريسةً لمقص الرقابة، كما حدث مع الكثير من المسلسلات المشاركة في الموسم الدرامي الرمضاني الحالي، ومنها مسلسل "بابلو"، حيث كشف نجم العمل الفنان المصري حسن الرداد عن أن الرقابة والمجلس الأعلى للإعلام طلبا حذف بعض المشاهد من العمل.
وقال الرداد، في تصريحاتٍ صحفية، إن المجلس طلب منهم حذف المشاهد التي تم فيها استخدام مطاوٍ وأسلحة بيضاء، مشيراً إلى أنه وفريق العمل استجابوا لهذه المطالب، والتزموا بالمعايير التي وضعها المجلس لتلك الأعمال.
وعن سر اختيار اسم "بابلو" للعمل، أوضح الممثل المصري أن السبب وراء هذه التسمية يعود إلى تأثر البطل الرئيسي بشخصية تاجر المخدرات الكولومبي "بابلو اسكوبار"، مبيناً أن الشخصية تحمل الكثير من التناقضات، وأنه شخص مختلف تماماً عن أفراد عائلته.
وحول التحضيرات التي قام بها استعداداً لأداء تلك الشخصية، كشف الفنان المصري أنه قام بقراءة السيناريو أكثر من مرة حتى توصل لطريقة وقوف شخصية بطل العمل "بابلو"، وعاداته العصبية، وابتكار لزماته التي لم تكن مكتوبة على الورق، في حين جمعته جلسات عملٍ مكثفة مع الستايلست عبير الأنصاري من أجل الشكل الخارجي للشخصية، للوصول إلى روح مصرية، رغم اللمحة المكسيكية الموجودة.
وأوضح النجم المصري أنه اضطر لفقدان نحو 16 كيلوغراماً من وزنه، كما أنه اضطر لممارسة الرياضة بشكل متواصل لتنفيذ مشاهد الأكشن بشكل واقعي، ومن أجل أداء تلك الشخصية بكل تفاصيلها.
المصدر: زهرة
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