بعد غياب عن الساحة بسبب مقتل ابنتها طعنا.. الفنانة العربية الشهيرة تُصاب بجلطة وشلل كامل





وقالت غفران، أنها مرت بغيبوبة مرضية وأصيبت بجلطة في المخ تسببت لها في شلل كامل. حلت الفنانة ليلى غفران، ضيفة ببرنامج "كلام الناس" المذاع عبر فضائية mbc مصر، وتحدثت عن أسباب اختفائها عن الساحة الفنية، لافتة إلى أنها مرت ببعض الظروف المرضية المتعبة، كما أن الوسط الفني تغير كثيراً عما سبق، بحسب قولها.وقالت غفران، أنها مرت بغيبوبة مرضية وأصيبت بجلطة في المخ تسببت لها في شلل كامل.





وتابعت: "غفوت في أحد الايام وانا متعبة وحزينة جدا، واستقيظت على جلطة أصابتني في الدماغ ودخلت في غيبوبة بعدها. وشعرت بعد الحادثة أنّ الله أراد أن استكمل مسيرتي وأقف مجددا على قدمي". وتابعت: "غفوت في أحد الايام وانا متعبة وحزينة جدا، واستقيظت على جلطة أصابتني في الدماغ ودخلت في غيبوبة بعدها. وشعرت بعد الحادثة أنّ الله أراد أن استكمل مسيرتي وأقف مجددا على قدمي".

وقالت: "أنا من النوع الذي أكتم حزني طويلاً، وأسامح من أساء الي، وهذا ما أدى الى تراكمات أدت الى اصابتي بالجلطة، وما نتج عنها من شلل كامل".

والجدير ذكره أنّ ابنة ليلى غفران، هبة العقاد (23 عاماً)، وجدت مقتولا طعناً في العام 2008. ولا تزال حيثيات الجريمة غير معروفة لغاية اليوم.