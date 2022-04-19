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فنون ومشاهير
فادي شربل يقود سيارته الفارهة ويغنّي... "لو حبنا غلطة" (صور)
Lebanon 24
19-04-2022
|
08:30
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نشر الممثل فادي شربل، فيديو عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابه على "انستغرام"، ظهر فيه وهو يقود سيارته المكشوفة، بينما كان يغنّي "لو حبنا غلطة" للفنان وائل كفوري.
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