فادي شربل يقود سيارته الفارهة ويغنّي... "لو حبنا غلطة" (صور)

نشر الممثل فادي شربل، فيديو عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابه على "انستغرام"، ظهر فيه وهو يقود سيارته المكشوفة، بينما كان يغنّي "لو حبنا غلطة" للفنان وائل كفوري.