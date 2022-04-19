فنون ومشاهير

فادي شربل يقود سيارته الفارهة ويغنّي... "لو حبنا غلطة" (صور)

Lebanon 24
19-04-2022 | 08:30
A-
A+
Doc-P-943825-637859795791040033.jpg
Doc-P-943825-637859795791040033.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشر الممثل فادي شربل، فيديو عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابه على "انستغرام"، ظهر فيه وهو يقود سيارته المكشوفة، بينما كان يغنّي "لو حبنا غلطة" للفنان وائل كفوري.
 
No description available.
 
No description available.
 
 
مواضيع ذات صلة
بعد افتراقهما... فادي شربل زوج كارين رزق الله يغنّي ويرقص الدبكة! (صورة)
lebanon 24
19/04/2022 19:12:59 Lebanon 24 Lebanon 24
وائل كفوري يُرنم "اليوم عُلِّق على خشبة".. شاهدوا الفيديو
lebanon 24
19/04/2022 19:12:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الممثل فادي شربل حديث المواقع.. ظهر وهو يقود سيارته الفارهة المكشوفة (صور)
lebanon 24
19/04/2022 19:12:59 Lebanon 24 Lebanon 24
وائل كفوري نجم إعلانات رمضان
lebanon 24
19/04/2022 19:12:59 Lebanon 24 Lebanon 24

فادي شربل

وائل كفوري

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
11:00 | 2022-04-19
10:43 | 2022-04-19
08:37 | 2022-04-19
08:00 | 2022-04-19
06:39 | 2022-04-19
05:00 | 2022-04-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website