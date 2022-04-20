فنون ومشاهير

كارين رزق الله كتير زعلانة.. ما القصة؟

Lebanon 24
20-04-2022 | 02:00
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نعت الممثلة كارين رزق الله الاختصاصي في الأمراض الجرثومية البروفيسور روي نسناس الذي توفي بعد صراع طويل مع المرض.

 

وكتبت كارين عبر صفحتها على تويتر  قائلة:"ما بعرفو شخصيا للدكتور روي نسناس بس بعرف عنو كتير ! عبقري وانساني .. خلّص كتير ناس من الموت وهوي امل عند كتير من المرضى . من لما سمعت الخبر لهلق وانا كتير زعلانة ! زعلانة على انسان عظيم مشي بكير .. ابكر من اللازم . الله يقّوي عيلتو ويكون معن . والله يرحمو".

 
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