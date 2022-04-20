كارين رزق الله كتير زعلانة.. ما القصة؟

نعت الممثلة كارين رزق الله الاختصاصي في الأمراض الجرثومية البروفيسور روي نسناس الذي توفي بعد صراع طويل مع المرض.

وكتبت كارين عبر صفحتها على تويتر قائلة:"ما بعرفو شخصيا للدكتور روي نسناس بس بعرف عنو كتير ! عبقري وانساني .. خلّص كتير ناس من الموت وهوي امل عند كتير من المرضى . من لما سمعت الخبر لهلق وانا كتير زعلانة ! زعلانة على انسان عظيم مشي بكير .. ابكر من اللازم . الله يقّوي عيلتو ويكون معن . والله يرحمو".