فنانة شهيرة تشبّه نفسها بـ"جاموسة"!

كشفت الفنانة المصرية هنادي مهنا عن مشاعرها بعد فقدانها الوزن ورؤيتها صورها القديمة، خاصة صور زفافها الذي أقامته أثناء فترة زيادة وزنها.وقالت هنادي مهنا إنها تحزن بشدة عند رؤية صورها القديمة ويصل الأمر إلى البكاء، مشيرة إلى أنها طلبت من زوجها أحمد خالد صالح أن تعيد الزفاف أو جلسة التصوير حتى يكون لديها صور تحتفظ بها.وأكدت خلال لقائها مع "برنامج Gossip" : "أبكي عندما أشاهد صوري قبل فقدان الوزن، وبحس إني شايفة جاموسة"، كان أمر بشع لا أعلم كيف فعلت ذلك بنفسي، وأكثر ما يضايقني هو صور فرحي.